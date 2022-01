santé – Aux Etats-Unis, le risque de mourir du cancer a baissé d’un tiers en trente ans

santé : Aux États-Unis, le risque de mourir du cancer a baissé d’un tiers en trente ans

Selon le rapport annuel de l’American Cancer Society, 3,5 millions de décès ont pu être évités depuis 1991, notamment grâce à des dépistages plus précoces.

La baisse s’est en outre accentuée: elle était de 1% par an dans les années 1990, puis d’environ 2% annuellement entre 2015 et 2019. «Le déclin accéléré de la mortalité par cancer montre le pouvoir de la prévention, du dépistage, et des diagnostics précoces», s’est félicitée l’organisation.

Taux de survie différent suivant l’origine ethnique

Mais les inégalités face à la maladie sont fortes: les taux de survie sont plus bas pour les personnes noires que blanches, et ce pour quasiment tous les types de cancer. Cela est notamment causé par des disparités de richesse, enracinées dans un «racisme structurel historique et persistant», et rendant l’accès aux soins plus difficiles pour les personnes de couleur, écrit l’organisation. De plus, la pandémie de Covid-19 a «grandement réduit» l’accès à la prévention et au dépistage, et ces retards «empireront probablement les disparités», souligne-t-elle.