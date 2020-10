Aux États-Unis, les «bières pâtissières» font un tabac

Beurre d’arachide, vanille, cacao, guimauve, purée de fruits, voici quelques exemples des ingrédients que l’on trouve dans les pastry stouts (des bières noires pâtissières en français). Au cours des derniers mois et à cause de la pandémie, les Américains ont consommé davantage de malbouffe. Au même titre que les gaufres et les biscuits Oreo, la consommation de bières aux ingrédients dignes d’une recette de pâtisserie a augmenté.

Citons par exemple l ’ Imperial Hodad de Fiddlehead Brewing. Cette bière fortement houblonnée, vieillie en fûts de bourbon avec des gousses de vanille, du cacao et de la noix de coco grillée , a le goût d ’ un gâteau au chocolat. L’Association des brasseurs note que les ventes dans la catégorie des stouts américains ont augmenté de 8% au cours des 52 dernières semaines, par rapport à la même période un an plus tôt. Les stouts d ’ exportation et les stouts secs comme la Guinness - ont à peine augmenté de 2% pendant cette période.

En plus d ’ être riches en goût, ces bières pâtissières ont invariablement une teneur élevée en alcool , au moins 8% (contre 5% dans des bières blondes). En effet, la levure convertit le sucre en alcool pendant la fermentation, un processus qui s ’ accélère lorsque des ingrédients sucrés sont ajoutés.

Shaun Burns, propriétaire et brasseur de Phase Three Brewing dans l’Illinois, explique au site Bloomberg qu’il a vu ses ventes augmenter pendant la pandémie. Son dernier produit, Curvature B6, a été mis en vente en ligne le 20 mai. Cette bière noire à 12,5%, brassée avec des noix de pécan, du caramel et du chocolat, s ’ est vendue en quelques secondes. Avant la pandémie, cela aurait pu prendre des heures.

Au début de l ’ année, Harpoon Brewery , une marque de bières de Boston, a collaboré avec Mike ’ s Pastry, une pâtisserie locale pour concocter le Cannoli Stout. Brassée avec de vraies pâtisseries de la marque locale, elle a eu un succès immédiat.