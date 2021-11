Économie : Aux États-Unis, les créations d’emploi ont presque doublé depuis septembre

L’embauche est repartie à la hausse le mois dernier, surtout dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie. Plus de 530’000 nouveaux jobs ont été créés, annonce le ministère du Travail.

Les créations d’emplois sont reparties de plus belle aux États-Unis en octobre, et ont presque doublé par rapport à septembre, l’activité économique rebondissant après la vague Delta du Covid-19, mais les employeurs peinent toujours à recruter.

Le taux de chômage a reculé à 4,6% (-0,2 point), et 531’000 emplois ont été créés en octobre, secteurs public et privé confondus, quasiment deux fois plus qu’en septembre, a annoncé vendredi, le département du Travail. C’est également mieux que les 400’000 attendus par les analystes.