Aviation : Aux États-Unis, semer la zizanie en avion peut coûter (très) cher

Les passagers turbulents ou grossiers sur des vols américains se voient désormais infliger des amendes en dizaines de milliers de dollars.

1300 rapports

Les compagnies aériennes venaient de rapporter plusieurs exemples de comportements menaçants ou violents dans des avions au départ et à destination de Washington les jours précédant et suivant l’intrusion de partisans de Donald Trump au Congrès.

16’500 dollars pour refus de porter le masque sur le nez

L’agence a ainsi indiqué avoir infligé une amende de 32’750 dollars à une passagère volant en février entre la République dominicaine et New York qui a refusé à plusieurs reprises de porter son masque, a jeté une bouteille d’alcool vide et de la nourriture en l’air, injurié les membres d’équipage et agrippé le bras d’une hôtesse. L’avion avait dû retourner à son aéroport de départ.