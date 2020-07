Justice

Aux États-Unis, troisième exécution fédérale en une semaine

Sous l’impulsion de Donald Trump, les exécutions fédérales, interrompues depuis 2003, ont repris cette semaine.

L’homme de 52 ans a été déclaré mort à 16h36 (22h36 en Suisse) d’une injection létale de pentobarbital, un puissant anesthésiant, à la prison fédérale de Terre Haute, dans l’Indiana, selon le ministère de la Justice. «Il a reconnu les crimes qu’il a commis et a passé sa détention à les expier», a déclaré dans un communiqué son avocat, en affirmant qu’il n’y avait «aucune raison» pour le gouvernement de vouloir l’exécuter.

L’homme avait été condamné à mort en 2005 pour avoir tué cinq personnes, deux hommes qui devaient témoigner contre lui, une femme et ses deux petites filles de 6 et 10 ans en 1993 dans l’Iowa. Trafiquant de drogue depuis son adolescence, il était à l’époque à la tête d’un vaste réseau de production et de vente de méthamphétamines.