Addictions: aux Etats-Unis, une personne meurt par overdose toutes les cinq minutes

Addictions : Aux États-Unis, une personne meurt par overdose toutes les cinq minutes

Plus de 1070’000 décès par absorption fatale de drogue ont été recensés en 2021 dans le pays, rapportent mercredi les autorités américaines. Un record.

Le fentanyl, hautement addictif et bon marché à fabriquer, est de plus en plus mélangé par les trafiquants à d’autres drogues (ci-dessus, à de l’héroïne), selon l’agence américaine de lutte antidrogue, la DEA.

Parmi ces décès, plus de 70’000 sont liés aux opiacés de synthèse comme le fentanyl, selon les données des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Suivent les stimulants comme la méthamphétamine (plus de 30’000 décès), la cocaïne (près de 25’000), et les opiacés naturels ou semi-synthétiques comme l’héroïne (environ 13’000). Plusieurs drogues peuvent être impliquées dans un décès.

En Alaska, les décès ont explosé

La plus forte hausse en 2021 a été observée en Alaska, où les décès ont augmenté de plus de 75%. Le fentanyl, hautement addictif et bon marché à fabriquer, est de plus en plus mélangé par les trafiquants à d’autres drogues, selon l’agence américaine de lutte antidrogue, la DEA. Il est aussi ajouté à des pilules contrefaites en vente sur internet – par exemple des antidouleurs.