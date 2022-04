Valais: Aux Evouettes, les engins grignotent la terre sous les maisons

Valais : Aux Évouettes, les engins grignotent la terre sous les maisons

Le percement du tunnel qui doit désengorger le trafic dans le village a repris il y a peu. Le chantier arrive dans sa partie la plus délicate.

Les travaux avaient démarré fin 2018 mais avaient dû s’arrêter en mars 2021, à cause de déformations en surface plus conséquentes que ce qui avait été prévu. Un an après, le percement du tunnel des Évouettes (VS) a repris, avec une autre technique, un système de double voûte parapluie, qui doit permettre de garantir la stabilité du terrain.