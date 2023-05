Marche: Aux Grisons, mieux vaut être sportif en randonnées

Avec les beaux jours, les jambes fourmillent et l’envie de faire des tours sur les chemins balisés en Suisse titille le randonneur. Sauf qu’avant de partir, mieux vaut s’échauffer et préparer soigneusement son itinéraire, avec l’application Swisstopo par exemple. Ce logiciel propose entre autres une estimation du temps de parcours. Et sur le terrain, les célèbres panneaux jaunes sont des jalons extrêmement utiles. Parfois, le temps de parcours y est ajouté.