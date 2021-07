Genève : Aux HUG, près de 80% des médecins sont vaccinés

L’hôpital a communiqué ces chiffres après que le conseiller d’Etat Mauro Poggia a jugé que les soignants non vaccinés étaient des erreurs de casting.

Les Hôpitaux universitaires genevois ont fait le point quant à la vaccination de leur personnel soignant. 64% de leurs collaborateurs ont reçu une dose, et 56% ont été piqués deux fois. Dans le détail, les médecins sont immunisés à raison de respectivement 77% et 70%. Les chiffres relatifs aux infirmiers atteignent, eux, 59% et 51%. L’établissement médical a communiqué ces données au «Courrier» après que le conseiller d’Etat chargé de la Santé, Mauro Poggia, a déclaré lundi sur les réseaux sociaux qu’un soignant qui prend en charge des patients potentiellement vulnérables et refuse de se faire vacciner est «une erreur de casting».