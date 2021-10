Genève – Aux Palettes, un feu tué dans l’oeuf par les locataires

Genève : Aux Palettes, un feu tué dans l’œuf par les locataires

Un sinistre s’est déclaré samedi peu après 23h dans l’immense immeuble de l’étoile, à Lancy. Il a vite été maîtrisé.

Les pompiers ont reçu un premier appel à 23h12, explique le lieutenant Nicolas Millot, chargé de la communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Une dizaine d’autres alertes ont rapidement été enregistrées. «Les gens parlaient d’une forte odeur et de fumée sortant d’un appartement.» Les sapeurs professionnels ont immédiatement engagé cinq véhicules et quinze hommes, alors que les volontaires fournissaient deux véhicules et dix hommes. «Il s’agissait d’un immeuble dit de grande hauteur, pour lesquels nous avons des processus particuliers», détaille l’officier.