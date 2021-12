Islande : Aux petits pois et chou mariné, une bière cartonne pour les Fêtes

Dévalisée en quelques heures lors de son lancement, en Islande, une bière produite avec des conserves de petits pois et de chou rouge mariné se veut l’accord parfait pour Noël.

Valgeir Valgeirsson (à droite) et son employé, prêts à déguster la bière aux petits pois et au chou rouge.

L’Islande connaît actuellement une révolution en matière de bière. La recette de l’«Ora jólabjór», brassée par un petit établissement de Reykjavik, utilise deux ingrédients incontournables du réveillon islandais, qui accompagnent traditionnellement le gigot d’agneau fumé et les pommes de terre: les petits pois et le chou rouge. Titrant 5,2 degrés, le breuvage fermenté est le dernier fruit de la riche imagination de Valgeir Valgeirsson, maître brasseur chez RVK Brewing.

Il s’est déjà illustré en commercialisant des bières obtenues à partir d’algues, du pied d’un sapin de Noël ou encore de poisson séché. «C’était bizarre», reconnaît cet Islandais de 41 ans, à la barbe poivre et sel. Lors des différentes étapes de la préparation, chou et pois sont mélangés avec, entre autres, de l’orge malté, du houblon et du clou de girofle.