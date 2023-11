Aux poursuites, on vous laissera un peu d’argent pour les impôts

Plus de boulot, plus d’égalité

Selon le Conseil fédéral, la réforme induira du travail supplémentaire tant pour le fisc que pour les offices des poursuites et les autorités cantonales. Il faudra par exemple trouver un moyen de vérifier que les gens aux poursuites utilisent bel et bien l’argent qui ne sera plus saisi pour payer les impôts et non pour autre chose. Mais à ses yeux, il est aussi question d’égalité. Les personnes qui sont aujourd’hui imposées à la source ont déjà, de facto, une part de leur revenu qui part directement aux impôts et le minimum vital qui leur est laissé est basé sur le revenu effectivement perçu après cette déduction à la source. Elles ne risquent donc pas de dettes fiscales.