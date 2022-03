Guerre en Ukraine : «Aux prix actuels du gaz, c’est un beau butin pour le Kremlin»

Malgré la guerre en Ukraine et les sanctions infligées par les Occidentaux à Moscou, les livraisons de gaz russe à l’Europe tournent à plein régime. Gazprom s’en vante même…

Les livraisons de gaz russe à l’Europe se poursuivent, malgré le conflit en Ukraine et les sanctions, selon les données des opérateurs, le groupe russe Gazprom mettant un point d’honneur à souligner que ses obligations de transit via l’Ukraine sont remplies.

À Mallnow, un point d’arrivée en Allemagne du gazoduc Yamal-Europe, les livraisons – perturbées pendant quelques jours après l’entrée de troupes russes en Ukraine, le 24 février – ne font qu’augmenter depuis et ont atteint, ces derniers jours, leurs plus hauts niveaux depuis cette date. Selon le portail Gascade, elles sont tombées à zéro le 24 et le 27 février et ont ensuite fluctué. Mais elles n’ont fait qu’augmenter depuis le 7 mars.