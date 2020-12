Suisse : Aux soins intensifs, le triage lié au handicap a été précisé

«L’échelle de fragilité», relative notamment à la démence, a été mise à jour, à la demande des associations oeuvrant pour la défense des personnes en situation de handicap.

L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) et la Société suisse de médecine intensive (SSMI) ont publié jeudi une version actualisée des directives pour le tri des patients Covid-19 en cas de pénurie des ressources dans les unités de soins intensifs. Elle précise notamment que «l’échelle de fragilité» ne peut être utilisée en relation avec les personnes handicapées.

La nouvelle version 3.1 précise le principe du pronostic de survie à court terme, l’élément décisif pour le tri des patients. Par ailleurs, elle souligne l’importance du respect et de la réévaluation de la volonté du patient.

Dans la version antérieure, les explications concernant l’âge, le handicap et la démence en tant que critères non admissibles pour les décisions de triage étaient en partie trop concises et ont conduit à des malentendus, écrit l’ASSM. Ces passages ont été complétés ou reformulés.