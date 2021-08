Hockey sur glace - Aux Vernets, l’Aigle s’est remplumé

Lors du troisième match de préparation, les quelques esquisses de Ge/Servette sont devenues des croquis. Pour le dessin de précision, il faudra encore attendre que la défense se remplume et que ce fameux quatrième étranger traverse enfin l’Atlantique. Mais chaque chose en son temps.

Vendredi soir, dans l’insupportable touffeur des Vernets, Daniel Winnik, Henrik Tömmernes et Marc-Antoine Pouliot sont revenus dans l’alignement. De quoi proposer un spectacle plutôt qualitatif à ce stade de la préparation, qui plus est sur une glace très inégale.

Manzato et Descloux ont brillé

Il ne fallait s’attendre à un rythme effréné contre un SC Berne en reconstruction avec son nouveau staff suédois. Il y a pourtant eu de l’intensité par instants et quelques charges bien senties (Gerber et Antonietti étaient en verve). Dans les buts, Daniel Manzato a brillé autant que son pote désormais d’en face et ex-coéquipier Gauthier Descloux.