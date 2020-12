Au printemps, les distributions de nourriture aux Vernets avaient marqué les esprits par leur ampleur. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

L’aide alimentaire pour les plus précaires se poursuit à Genève. Prévue jusqu’à la fin de l’année, la mise à disposition de la salle du Palladium à la Fondation des Colis du C œ ur a été prolongée jusqu’au 31 mars, à raison de deux jours par semaine, les mercredis et jeudis. Le Conseil administratif de la Ville a répondu positivement à une demande de la Fondation. Celle-ci organise des distributions sur quatre sites au total: le Palladium, le site de Caran d’Ache, à Thônex, prolongé aussi jusqu’à fin mars, la paroisse Pie X, à Vernier, jusqu’au mois de juin, ainsi que les locaux des Colis du C œ ur, à Carouge.

Pas de baisse en 2021

Le directeur de la Fondation, Pierre Philippe, souligne que la mise à disposition de ces locaux permet d’offrir visibilité et stabilité aux Colis du C œ ur, qui continuent à être très sollicités: « La semaine passée, 67 51 personnes ont bénéficié d’une aide et 4 210 colis ont été distribués, indique-t-il. À titre de comparaison, avant le Covid, on pouvait compter 3500 bénéficiaires, donc cela a presque doublé. On est à peu près à 6000 personnes aidées en moyenne par semaine depuis juin, et cela ne devrait pas baisser drastiquement en 2021, c’est notre hypothèse » .

Plus grave qu’au printemps

Pierre Philippe explique que, depuis les distributions centralisées aux Vernets au printemps, le problème s’est aggravé: « On a tous été émus et choqués par les images des queues aux Vernets, mais on avait distribué 3100 colis au plus haut, là on en d onne 4 2 00 » , relate-t-il. Selon l’enquête menée par Médecins sans frontières et les HUG aux Vernets, 37% des bénéficiaires disaient avoir dû réduire leur alimentation au niveau qualitatif et quantitatif. « On continue ce travail d’enquête et début décembre , ce chiffre est monté à 80%, rapporte le directeur des Colis du C œ ur. Aux Vernets, 27% disaient avoir dû réduire la qualité et la quantité de l’alimentation de leur enfant. Selon notre enquête, cette part est passée à 41%. Cela montre qu’il y a plus de précarité et que les situations sont beaucoup plus graves qu’au printemps. »

«Working poor»