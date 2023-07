Paléo Festival: aux WC, chacun va où il veut

Le Paléo prévoit une cabine WC pour 125 spectatrices et une pour 150 spectateurs, sans compter les urinoirs.

Le Paléo, dont la 46è édition ouvre ses portes ce mardi, change les visuels de ses WC. Dans les faits, rien de très nouveau, puisque depuis plusieurs années déjà, les cabines ne sont plus étiquetées «hommes» ou «femmes». Mais cette année, les visuels ont été revus pour plus de clarté. Des pictogrammes «mixtes» hommes-femmes habillent les panneaux qui cachent les rangées de cabines, qui sont accessibles à toutes et tous sans distinction.