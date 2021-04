Pol. BE

La police cantonale bernoise a intégré une chienne renifleuse. Cet animal est né en juillet dernier. Il s’agit d’un chien de rouge du Hanovre, une race particulièrement adaptée à rechercher des personnes disparues grâce à leur odorat. Aska remplacera Nina, une autre chienne qui a montré des signes de faiblesse à cause de son âge avancé.

Lors de son premier jour de travail, Aska a été très sollicitée. «Il y avait beaucoup de nouveaux visages et j’ai eu du boulot pour maintenir l’ordre» avoue Rita Krebs de la police cantonale bernoise. Pour être entièrement opérationnelle, la jeune chienne doit encore suivre une formation approfondie. «Les jeunes chiens apprennent rapidement comment se servir de leur odorat pour arriver à destination. Et comme toute peine mérite salaire, des encouragements et une belle récompense couronnent l’effort» confie Rita Krebs.