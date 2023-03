Des personnes potentiellement ensevelies après une avalanche

Ce vendredi matin, une lectrice en vacances à Arosa (GR) a remarqué que de nombreux hélicoptères se dirigeaient en direction du versant d’une montagne. «Une avalanche est tombée et on dirait maintenant que les hélicoptères cherchent quelque chose», a-t-elle raconté à nos confrères de «20 Minuten». Elle assure que les pistes ne sont pas touchées. «C’est pratiquement de l’autre côté. Ce sont tout au plus des sentiers pour faire des randonnées dans la neige», poursuit-elle.