Valais: Enorme avalanche à Nendaz: sept hélicoptères engagés

Une avalanche d’envergure est survenue peu avant midi mercredi, dans la région de Nendaz (VS). Selon la police cantonale valaisanne, des skieurs pourraient avoir été emportés. Une intervention est en cours. Sept hélicoptères ont été engagés, et des chiens d’avalanche sont aussi mobilisés. «Tout ce qu’on espère, c’est qu’il n’y a personne dessous. Nous n’avons pas d’éléments concrets indiquant que des skieurs seraient ensevelis», confie Stève Léger, porte-parole de la police valaisanne.

Danger marqué

Ces derniers jours ont été meurtriers en montagne. Deux skieurs ont perdu la vie samedi au Scex Blanc, dans la région de Bruson (VS), suivi d’un randonneur décédé dimanche à Isenfluh, non loin de Lauterbrunnen (BE). Plusieurs autres skieurs ont été temporairement ensevelis le même jour, mais ont pu être tirés d’affaire. Lundi, c’est un Néerlandais qui a été emporté sur le domaine de Nendaz (VS); bien qu’ayant été secouru, il est décédé sur place. Le même jour, l’héritier de la riche famille propriétaire des magasins d’Auchan et Decathlon a également perdu la vie en Savoie (F).