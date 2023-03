Société: Avalanche de réactions après un «Temps Présent» sur la transidentité

«Nous avons effectivement reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Sur les réseaux sociaux, elles ont même atteint des records», constate Jean-Philippe Ceppi, producteur de l’émission de la RTS, «Temps Présent». L’épisode de ce jeudi portait sur celles et ceux qui regrettent leur transition de genre – un sujet hautement sensible.

La Fédération genevoise des associations LGBT , ainsi que le groupe vaudois Vogay , lui ont emboîté le pas dans deux communiqués, expliquant qu’ils s’étaient retirés du reportage à cause d’«un traitement partial, déontologiquement incorrect, véhiculant des informations incorrectes et biaisées». Ils estiment que la complexité et la durée des processus entourant une transition sont présentées de manière simpliste et déformée, et que les aspects positifs des transitions sont ignorés. Ils précisent que les interruptions de transition sont «quasi nulles». Pendant la diffusion, jeudi, une centaine de personnes se sont réunies devant la tour pour protester contre le reportage.

«Une minorité dans une minorité»

«Que voulez-vous faire face à un refus de débattre?, rebondit le présentateur. Notre émission défend la liberté d’expression, s’adresse à tous les publics, et ne contient pas d’erreur factuelle. Nous avons l’habitude de traiter des sujets qui fâchent et nous le faisons avec soin. Qu’il s’agisse d’une minorité au sein d’une minorité n’en fait pas un thème négligeable, ou des témoignages à ignorer.» Il ajoute que l’essentiel des réactions par mail et sur Facebook étaient positives, voire reconnaissantes. Et de rappeler que «Temps Présent» et la RTS en général a déjà largement traité la question de la transidentité, et ce de nombreuses façons. «Il faut juger l’offre dans son ensemble.»