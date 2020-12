«Il y a eu une avalanche juste en dessous de l’arrivée sommitale du métro alpin de Saas-Fee. La cassure fait plus d’un mètre à vue de nez et la plaque a terminé sa course dans une grosse crevasse. Des recherches sont en cours», signalait un lecteur. Et la police valaisanne de confirmer: «Une avalanche s’est produite jeudi en début d’après-midi dans le secteur du Mittelallalin. On déplore une victime. C’est tout ce que nous pouvons dire pour l’instant.»