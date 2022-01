Le risque zéro n’existe pas - Avalanche sur les pistes: l’addition peut être salée pour les stations

«La piste était fermée entre l’intermédiaire et le haut, mais la neige est descendue un petit peu au-dessous de l’intermédiaire, c’est vrai.» Il aura fallu des images en vidéo (voir ci-dessus) pour que le directeur des remontées mécaniques et syndic de Leysin (VD), Jean-Marc Udriot, admette que la coulée qui s’est déclenchée mi-décembre avait bien touché une piste ouverte du domaine skiable.

Conséquences juridiques

Et même dans le cas où une coulée de neige serait déclenchée par des adeptes de hors piste (voir encadré) et qu’elle atteint une piste balisée, les responsables des entreprises de remontées mécaniques, tenues d’assurer la sécurité sur les pistes, peuvent aussi s’exposer à des conséquences juridiques, rapporte le Bureau de prévention des accidents (BPA).

Directeur de Glacier 3000, Bernhard Tschannen déclare que depuis l’incident de décembre 2020, le contrôle et le minage dans la zone concernée ont été intensifiés, le tracé de la piste a été légèrement modifié et une digue en neige a été élaborée. «C’est un travail d’amélioration constant pour réduire le risque. Le but est de devenir meilleur chaque hiver», ajoute-t-il.