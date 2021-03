Plus neigeux que la moyenne, l’hiver 2020/2021 a surtout été plus meurtrier, communique ce mercredi l ’ Institut de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (SLF). Ainsi , jusqu’au 30 mars, 318 avalanches ayant touché des personnes ou provoqué des dégâts matériels ont été dénombrées en Suisse . 113 c oulées de neige ont été déclenchées par des personnes avec au total 296 personnes touchées. Et au 30 mars, 27 personnes sont mortes dans des avalanches, sans compter une personne toujours portée disparue, « ce qui est nettement plus que la moyenne pluriannuelle de 18 décès à fin mars » , est-il souligné.