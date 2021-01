Les degrés de danger 4 et 5 de l’échelle sont plus rares et concernent les infrastructures, non pas la population directement. Mais en Valais, le degré 4 pourrait être atteint jeudi. À ce stade, «certaines communes ont déjà des mesures à prendre, comme la fermeture de certaines routes, développe Pierre Huguenin. Et lorsque l’on atteint le degré 5, les gens doivent rester cloîtrés chez eux.» En Suisse, cet ultime palier n’a pas été déclaré depuis janvier 2018. Cette semaine, des chutes de neige abondantes sont attendues, «plusieurs dizaines de centimètres dans une bonne partie des Alpes à partir de mardi soir et sur les jours suivants», précise le spécialiste. De quoi accroître le danger d’avalanches. Une prudence particulière est requise. Le manteau neigeux restant toujours instable, il faudra s’en méfier durant toute la saison.