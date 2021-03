Valais : Un freerider de 17 ans décède dans une avalanche

Un jeune freerider a été victime d’une avalanche samedi à Hérémence. Douze coulées de neige ont eu lieu en Valais samedi et le pire est à craindre dimanche.

Un freerider valaisan de 17 ans a perdu la vie samedi après avoir été victime d’une avalanche à Hérémence (VS), a annoncé la police cantonale du Valais. Héliporté à l’hôpital de Sion, il a succombé à ses blessures. L'avalanche s'est produite vers 11h10 dans la région du Greppon Blanc, en dehors des pistes. Le jeune freerider a été localisé et dégagé de la masse neigeuse par un ami et d’autres skieurs arrivés sur place.

En tout, douze avalanches en dehors des pistes balisées et six interventions héliportées ont eu lieu samedi en Valais… Selon «Le Nouvelliste», qui cite la police cantonale, l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) et l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches, l’heure est à la prudence car le manteau neigeux est très instable.