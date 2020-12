Iran : Avalanches meurtrières au nord de Téhéran, au moins 8 morts

Les médias iraniens ont annoncé la mort de huit alpinistes et la disparition d’au moins sept autres, après des «avalanches et des blizzards» au nord de Téhéran.

Huit alpinistes sont morts et au moins sept sont portés disparus à la suite d’avalanches au nord de Téhéran, ont annoncé samedi des médias iraniens.

«Les corps de huit alpinistes disparus ont été retrouvés sur les hauteurs de Téhéran grâce aux efforts des équipes de sauvetage et aux opérations du Croissant-Rouge», a indiqué à l’agence officielle Irna, l’adjoint des opérations du Croissant-Rouge iranien. Le drame est survenu vendredi après des «avalanches et des blizzards» dans les montagnes au nord de Téhéran, selon lui.

«Mauvaises conditions météorologiques»

La télévision d’État a parlé d’au moins «sept alpinistes disparus» et souligné que les recherches étaient toujours en cours». Elle a montré des images d’une opération de sauvetage menée par un hélicoptère dans les montagnes de «Tochal et Kolakchal» au nord de la capitale iranienne.

On y voit des membres du Croissant-Rouge dans une région montagneuse couverte de neige, transportant un corps sur un brancard. Un membre de l’équipe a indiqué que la mission était compliquée à cause des «mauvaises conditions météorologiques et de la neige».