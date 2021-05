Aviation : Avancée majeure pour la création d'Ita, successeur d'Alitalia

Rome a déclaré mercredi avoir franchi «une étape importante» dans les négociations avec l'UE en vue de la création d’une future compagnie sur les cendres d’Alitalia.

«Le processus technique débute pour la naissance d’une compagnie durable: la nouvelle Alitalia qui devra être opérationnelle au plus vite, probablement en août», a détaillé le ministre italien du Développement économique, Giancarlo Giorgetti, précisant que les conditions étaient encore à définir. Ce nouveau transporteur, baptisé provisoirement Ita, doit naître sur les cendres d'Alitalia.

La Commission européenne a salué mercredi les «efforts de préparation de l’Italie pour lancer Ita en tant que nouvel acteur viable du marché, le plus vite possible et en conformité avec les lois européennes». L’exécutif européen, chargé d’examiner la conformité des aides d’État avec les règles de concurrence en vigueur dans l’Union, doit donner son feu vert au plan de sauvetage italien, chiffré à 3 milliards d’euros, pour relancer Alitalia.