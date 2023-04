Ecole: Des élèves d’Uetikon vont tester le début tardif des cours

Il est 7h25, la sonnerie retentit, les élèves entrent en classe et ils s’affalent, à moitié endormis, sur leur pupitre: l’école d’Uetikon, dans le canton de Zurich, ne veut plus voir ça. Dès l’année prochaine, les cours commenceront pour toutes les classes secondaires une période plus tard, c’est-à-dire à 8h15, deux jours par semaine, le lundi et le vendredi, comme l’écrit le «Tages-Anzeiger». Et pour compenser, des pauses de midi seront raccourcies.