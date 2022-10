Football : Avant Barcelone, l’Inter Milan d’Inzaghi est «loin du Conte»

«Menacé? On l’est toujours, à chaque match, chaque semaine», a philosophé l’entraîneur de 46 ans samedi après une quatrième défaite en huit journées de Serie A, contre la Roma (1-2) de José Mourinho, le dernier à avoir emmené l’Inter – et un club italien – à la victoire en C1 (en 2010).

Inzaghi avait jusqu’ici parfaitement repris les commandes de l’Inter d’Antonio Conte (2019-2021), revenue au sommet du football italien en mai 2021, avec le même système et la plupart de ses joueurs. Les départs de Romelu Lukaku, Achraf Hakimi et Christian Eriksen avaient été compensés par les arrivées d’Edin Dzeko, Denzel Dumfries et Hakan Calhanoglu.

«Grinta» perdue

Si l’Inter a dû laisser la saison dernière le Scudetto à l’AC Milan, elle s’est consolée avec deux titres (Coupe et Supercoupe d’Italie) et s’est qualifiée pour les huitièmes de C1 pour la première fois depuis dix ans, éliminée avec les honneurs par Liverpool (0-2, 1-0). Mais depuis l’été, l’héritage Conte paraît avoir été gaspillé. L’Inter a perdu le fil et surtout les valeurs de son ex-entraîneur, aujourd’hui à Tottenham: la solidité défensive et la «grinta».