Royaume-Uni: il découvre une énorme araignée dans ses bananes

L’araignée Huntsman figure parmi les plus grandes espèces du monde, mais elle n’est pas dangereuse pour l’homme.

Craig Harrison se remet tant bien que mal de ses émotions après une rencontre pour le moins désagréable, le mois dernier. Après avoir fait ses courses dans un supermarché Tesco, le Britannique de 35 ans a tout naturellement retiré une banane du sachet qu’il avait acheté au magasin et l’a mangée sans se poser de questions. Ce n’est qu’une fois l’aliment consommé que le trentenaire a constaté avec effroi qu’une locataire indésirable squattait l’intérieur du paquet.

Il s’agissait ni plus ni moins d’une araignée Huntsman – ou Sparassidae de son nom latin – l’une des plus grandes espèces au monde. «Au début, j’étais juste sous le choc. J’ai trébuché en arrière et perdu l’équilibre», raconte Craig au «Sun». Pour ne rien arranger, le Britannique a constaté que l’animal portait un sac d’œufs, une enveloppe pouvant contenir jusqu’à 200 bébés. «Avant ça, je ne pensais pas avoir peur des araignées, mais il se trouve que je pourrais bien avoir développé quelque chose», confie le trentenaire.