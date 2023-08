Football: Avant de défier les Rangers, Servette concède un bon nul 

Ce nouveau point permet toutefois aux hommes de René Weiler de rester dans le peloton de tête provisoire du classement de Super League – à quatre points du leader Zurich, tombeur du Stade Lausanne Ouchy (0-3) plus tôt dans la journée – et de prolonger leur série d’invincibilité en championnat (onze matches en comptant la fin de saison 2022-2023).

Les Genevois, qui disputaient leur septième match en 21 jours seulement, sont parfaitement entrés dans une rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roue. Alors que Jérémy Guillemenot (2e), qui retrouvait ses anciennes couleurs, et Betim Fazliji (5e) s’étaient rendus coup pour coup sans toutefois parvenir à trouver le cadre, l’inévitable Chris Bedia a démontré qu’il évoluait actuellement sur un nuage en trouvant l’ouverture sur l’un de ses premiers ballons (6e, 1-0). Superbement servi par Anthony Baron, l’attaquant ivoirien s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête imparable et inscrire son quatrième but de la saison en championnat.