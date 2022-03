Foo Fighters : Avant de mourir, Taylor Hawkins avait pris opiacés et anti-dépresseurs

Taylor Hawkins, le batteur du groupe américain de rock Foo Fighters, est décédé vendredi soir dans un hôtel de Bogotá, en Colombie.

Une minute de silence

Les Foo Fighters, l’un des groupes de rock alternatif les plus notoires de la scène américaine, souvent plébiscité par la critique, vainqueur de plusieurs Grammy Awards et auteur de gros succès, devait jouer ce vendredi à Bogotá à l’occasion du Festival Estéreo Picnic. Le concert a été annulé, et les milliers de personnes qui attendaient le début du spectacle ont observé une minute de silence. Le groupe a également annulé un concert prévu le 27 mars à São Paulo, au Brésil.

Taylor Hawkins faisait partie des Foo Fighters depuis 1997, jouant des percussions sur certains de leurs plus grands succès, notamment «Learn to Fly» et «Best of You». Il avait auparavant joué de la batterie pour la chanteuse indépendante canadienne Alanis Morissette. Les Foo Fighters ont célébré leur 25e anniversaire l’année dernière et avaient récemment produit «Studio 666», un film d’horreur rock.