Vacances de Pâques – Avant de partir au soleil, gare aux réglementations Covid!

ç a y est! La Suisse a retrouvé une «normalité» depuis début avril. Les restrictions liées au Covid-19 ont été levées et on entre dans le pays sans aucune contrainte. A quelques jours des vacances de Pâques, nombreux sont les Helvètes qui rêvent de soleil, de douceur, voire de mer et qui se réjouissent de partir librement. Librement? Pas tout à fait, tous les pays voisins n’ont pas abandonné conditions d’entrée et restrictions sur place. Gare donc à ne pas se laisser emporter par un excès d’enthousiasme et retomber de son petit nuage à la douane.