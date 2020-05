Football

Avant de peut-être rejouer, il faudra voter

Les clubs de Super League et de Challenge League devront se prononcer sur une reprise du championnat.

Dans un océan d'incertitudes, il existe pour le moment une seule vérité: la volonté des dirigeants de la Swiss Football League de reprendre les championnats de Super et de Challenge League à partir du 8 juin, pour autant que les conditions sanitaires le permettent et que les autorisations politiques aient été accordées. Pour ce qui est du feu vert espéré, il faudra néanmoins patienter jusqu'au 27 mai, et la décision du Conseil Fédéral, qui lui seul conditionnera - ou non - la reprise de la compétition dans l'élite.