Basketball : Avant de se retirer, LeBron James a un dernier rêve

La superstar des Lakers a répété vouloir disputer la dernière saison de sa carrière NBA aux côtés son fils Bronny, samedi en marge du All-Star Game se déroulant à Cleveland, où il n’exclut pas de revenir jouer.

«Ma dernière année je la jouerai avec mon fils», a déclaré James. «Où que soit Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer avec mon fils pendant un an. Et à ce stade, ce n’est pas une question d’argent», a dit James dans un entretien accordé à The Athletic.