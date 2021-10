Réchauffement climatique : Avant la COP26, la Nouvelle-Zélande va doper ses aides pour le climat

La Première ministre Jacinda Ardern a promis de porter les aides aux autres pays à plus de 850 millions de francs pour lutter contre le réchauffement climatique.

Au moins la moitié de cette somme reviendra aux îles du Pacifique, dont beaucoup sont de basse altitude et directement menacées par la montée des eaux, a précisé Jacinda Ardern. «Nous devons continuer à renforcer notre soutien à notre famille du Pacifique et à nos voisins qui sont en première ligne du changement climatique et ont le plus besoin de nous», a-t-elle déclaré.