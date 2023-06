Basketball: Avant la draft NBA, la folie Wembanyama a déjà gagné New York

Victor Wembanyama, attendu pour devenir le No 1 de la draft NBA (prévue dans la nuit de jeudi à vendredi à Brooklyn), a signé des autographes pour des fans qui l'ont accueilli à son arrivée à l'aéroport de New York en provenance de France, lundi. Le jeune prodige de 19 ans, plus grand espoir du basket mondial du haut de ses 2,24 m, devrait être sélectionné par les San Antonio Spurs dans trois jours, équipe avec laquelle il fera ses début dans la ligue la plus relevée du monde en octobre.