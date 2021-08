Asile - Avant le chaos dans leur pays, les Afghans représentaient le plus gros contingent de demandes

Seules les personnes employées par Berne…

Pour rappel, lors de sa conférence de presse de ce mercredi, le Conseil fédéral a précisé qu’il ne prévoit «pour le moment pas d’accueillir un grand nombre d’Afghans». Seules les personnes employées par Berne - soit le personnel local travaillant dans son bureau de coopération de Kaboul, temporairement fermé - et leurs familles seront reçues en Suisse, environ 230 personnes au total. Elles seront décomptées du contingent de réinstallation de 800 personnes pour 2021. Il manque encore des informations claires sur la situation sur place, expliquent Ignazio Cassis et Karin Keller-Sutter, ministres des Affaires étrangères et de Justice et police. Les éventuels besoins de réinstallation ne peuvent donc pas être définis. Par ailleurs, une telle opération ne serait techniquement pas possible à l’heure actuelle, compte tenu de la situation chaotique en Afghanistan.