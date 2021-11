Suisse : Avant le Covid, le revenu moyen des ménages était de 6600 francs

Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique, deux tiers des ménages disposaient en 2019 d’un revenu mensuel inférieur à la moyenne suisse.

Les dépenses pour le logement et l’énergie pèsent lourd

En 2019, les dépenses de consommation ont représenté 52% du revenu brut des ménages. Ce sont les dépenses pour le logement et l’énergie qui ont pesé le plus lourd sur le budget, avec 14,4% du revenu brut. Les dépenses pour les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées (6,6%), pour les transports (7,4%), celles pour la restauration et les services d’hébergement (5,8%) et celles pour les loisirs et la culture (5,3%) ont aussi coûté au porte-monnaie des ménages.