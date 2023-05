Cyclisme: Avant le Giro en Suisse: le résumé des épisodes précédents

Remco Evenepoel, maillot rose défroqué. AFP

Ce qui est bien avec la boucle italienne, c’est qu’il s’y passe toujours quelque chose. Cette année, c’est encore pire/mieux que les années précédentes. On s’attendait à un duel Primoz Roglic vs Remco Evenepoel, avec des exploits de ce dernier qui restait sur un succès sur Liège-Bastogne-Liège? On se retrouve finalement avec une course plus ouverte que prévu. On rembobine.

Après 19,6 kilomètres, soit la distance de la 1re étape, un contre-la-montre avec une arrivée en bosse, on se disait déjà que le Giro était plié. Le Tour d’Italie et ses trois chronos avaient été dessinés en partie pour attirer Remco Evenepoel, vainqueur de la Vuelta quelques mois plus tôt, et le Belge a marqué son territoire d’entrée. Il a mis 22 secondes à l’Italien Filippo Ganna, 29'' au Portugais Joao Almeida et 43'' à l’Helvético-Liechtensteinois Stefan Küng et au Slovène Roglic, le meilleur des autres grands leaders. Autant dire que le suspense paraissait bien éventé.

On s’en doutait, mais ç’a fini par exploser au grand jour autour de la première journée de repos lundi passé: le Covid allait être l’un des invités indésirables de cette ronde transalpine. Les premiers cas ont commencé à être détectés après les classiques ardennaises et quelques malades avaient dû se retirer du Tour de Romandie. L’épidémie n’a fait que progresser ensuite, sur les routes italiennes.

Elle a emporté Evenepoel – qui venait pourtant de gagner le 2e contre-la-montre… –, mais aussi la majorité de ses coéquipiers, le Colombien Rigoberto Uran et ce vendredi, ils n’étaient plus que quelque chose comme 136 au départ, pour 40 abandons. Ce Giro a beau être parti du sud de l’Italie, la pluie et le froid étaient bien présents depuis deux semaines et il a fallu ajouter les forfaits sur chutes et blessures en plus de ceux dus à la maladie.

L’Anglais Tao Geoghegan Hart, alors 3e du général, est notamment parti en ambulance mercredi. Le Gallois Geraint Thomas et Roglic sont aussi tombés plusieurs fois, comme d’habitude, mais ils se tiennent toujours en 2 secondes au classement général. Le 4e dans la hiérarchie, le Norvégien Andrea Leknessund, est quant à lui allé au sol jeudi. Sans trop de dommages, heureusement.

Rares ont été les étapes de plat depuis le début des hostilités, mais les sprinters ont quand même eu droit à leur lot de succès. Il faut bien avouer aussi que, depuis quelques années, rares sont les équilibristes des derniers hectomètres à ne pas passer un pont de chemin de fer. L’Italien Jonathan Milan a gagné la 2e étape, les Australiens Michael Matthews et Kaden Groves la 3e et la 5e, le Danois Mads Pedersen la 6e et l’Allemand Pascal Ackermann la 11e.

Les baroudeurs, eux, ont fait main basse sur la 4e étape (le Français Aurélien Paret-Peintre), la 7e (l’Italien Davide Bais), au terme de la seule arrivée au sommet, au Gran Sasso d'Italia, la 8e (l’Irlandais Ben Healy) et la 10e (le Danois Magnus Cort Nielsen). Jeudi, à Rivoli, quelques heures avant de prendre la direction de la Suisse et de Crans-Montana via le Tunnel du Grand-Saint-Bernard, c’est l’Allemand Nico Denz qui a été le plus malin au sein de la grande échappée matinale de 30 coureurs.