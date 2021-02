C’était sans compter sur les bienfaits d’une journée « off » et les mains divines de son physio. Quelques points ont en effet suffi, dimanche, pour constater que Novak Djokovic n’était pas en proie à une douleur rédhibitoire. Le Serbe est-il touché? Oui. La gêne se situe au niveau de son flanc droit, entre la côte flottante et l’attache du psoas. Un large emplâtre anti inflammatoire apposé sur la zone témoigne de cette réalité. Mais il ne s’agit certainement pas d’une déchirure aux abdominaux. Car même si « Nole » semblait parfois un peu raide sur ses déplacements côté coup droit, il n’a jamais servi ou glissé comme quelqu’un touché aux « adbos » . Novak Djokovic apte au combat. Il ne restait donc plus qu’à savoir si Milos Raonic pouvait enfin réussir ce qui avait toujours ressemblé à une mission impossible. La réponse ne tarda à tomber. En dominant facilement le tie-break du premier set, le No 1 mondial confirma très vite ce que tout le monde a fini par comprendre: son insolente supériorité au retour et à l’échange continuerait à le protéger de l’enchaînement service - coup droit du Canadien.

Zverev en quarts de finale

Alors bien sûr, Milos Raonic remporta la deuxième manche. Et lorsque Djokovic commença à râler contre la température de ses boissons et à multiplier les mouvements de stretching pour insister sur sa g ê ne, le Canadien sembla un peu plus proche de la surprise que d’habitude. Mais l’illusion ne dura que quelques minutes. Et après un troisième set en contrôle total, Novak Djokovic pouvait presque tranquillement retrouver Sascha Zverev en quarts de finale.



« Chaque heure passée depuis vendredi, je l’ai utilisée pour récupérer. Mon physio a fait un super boulot, tout comme le staff médical du tournoi, confiait le No 1 mondial au micro du stade. Si ce n ’était pas un tournoi du Grand Chelem, je me serais retiré. Aujourd’hui encore, je n’étais pas certain de jouer juste avant l’échauffement. Durant le match, il y a eu du bon et du moins bon. J’espère que cela ira en s’améliorant c es prochains jours . » Sascha Zverev et tous les autres joueurs encore en lice aur aie nt alors du souci à se faire.