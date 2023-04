Cyclisme: Avant les pros, ces Suisses ont plongé dans l’enfer du nord

Le Vaudois Nicolas Grimm a eu la chair de poule en plongeant dans la Trouée d’Arenberg, encouragé par des supporters belges en feu. DR

Dans le vélodrome de Roubaix, Nicolas Grimm est soulagé. Pas de casse ni d’ennui mécanique. Il avait opté pour son deuxième vélo, moins onéreux, avant de débouler sur les cailloux du nord. En bonus, il a bouclé les 171 kilomètres (contre 257 pour les pros) et avalé les 29 secteurs pavés (comme les pros) du Paris-Roubaix Challenge en moins de six heures. Objectif atteint!

Dans la Trouée d’Arenberg, le Vaudois Nicolas Grimm a tenté de mettre son cerveau sur off. DR

«Le passage de la Trouée d’Arenberg m’a fait offert de belles émotions, j’étais bien secoué et il faut regarder droit devant soi sans trop réfléchir, sourit le chef de vente vaudois de 47 ans. D’autres ont eu moins de chance, il y a eu plusieurs chutes et une ambulance. Et de nombreuses crevaisons.»

«J’ai plus souffert des bras que des jambes car ça a tabassé, Nicolas Grimm, cyclosportif du VC Orbe

Les ampoules sur ses mains sont les témoins du parcours cabossé dans le nord de la France, 24 heures avant les pros. Samedi, près de 6’000 cyclistes de 60 nationalités se sont mesurés à l’un des trois parcours (70 km, 146 km ou 171 km) lors de la 12e édition du Paris-Roubaix Challenge. «J’ai plus souffert des bras que des jambes car ça a tabassé, raconte le chef de vente vaudois. Les derniers kilomètres ont été avalés au mental mais ça valait la peine!»

Pavés glissants

Autre Romand ayant pris part à la course amateur, Yves Corminboeuf est aussi un cycliste averti. Lui a bien failli rater le réveil samedi matin et peut remercier son chauffeur qui l’a tiré du lit à 6h. Le triple champion de Suisse junior de cyclocross se frottait pour la deuxième fois aux pavés de Roubaix.

Yves Corminboeuf (à dr.) et son pote Damien Bisetti (à g.) ont vécu une journée «tranquille» sur les pavés. DR

«C’était un vrai plaisir, une magnifique journée à vélo, malgré des pavés glissants en raison de quelques secteurs mouillés, lance le Fribourgeois, accompagné sur le grand parcours par un pote. Il y avait énormément de monde sur la route et beaucoup de Belges, c’est assez fou de pouvoir vivre la passion pour le cyclisme de si près!»



Parmi la dizaine de Suisses au départ, Alicja Piegatowska fait partie des 331 femmes ayant pris un dossard pour la course mythique. La Zurichoise et son mari Darius ont opté pour la plus petite boucle de 70 kilomètres. Le couple oscillait entre fascination et angoisse la veille du départ, au moment d’aller chercher leur dossard.

Des vélos loués à 400 euros la journée

«Lors d’une sortie à vélo dans les Pyrénées en 2018, notre guide nous avait dit que c’était un enfer de rouler sur les pavés, nous rêvions depuis de nous mesurer au mythe, sourit la Suissesse, qui a boucler l’un de ses plus beaux défis sportifs. C’était brutal, je n’avais presque plus de force mais je suis plus qu’heureuse d’avoir pu voir le vélodrome de Roubaix. C’est un petit rêve qui se concrétise!»

Alicja Piegatowska et son mari Darius ont souffert. Mais ils sont heureux d’avoir atteint le vélodrome de Roubaix sans ennuis physiques ou mécaniques. DR

Un demi-tour dans le célèbre anneau de bois archaïque de Roubaix est la récompense promise aux amateurs. A condition d’arriver avant 16h30 et la fermeture du final pour l’épreuve féminine de samedi. «Avec tout ce monde, ce serait la catastrophe de les faire rouler un tour et demi comme les pros», sourit Pascal Quatrehomme, responsable de l’organisation des épreuves à ASO.

«Ils cherchent la souffrance et c’est toujours sympa d’avoir la marque des lunettes pour la photo souvenir Pascal Quatrehomme, organisateur du Paris-Roubaix Challenge

Des vélos ont été mis à la location pour un prix de 200 ou 400 euros. Car les chutes sur les pavés peuvent détruire les machines. Dans le vélodrome, les visages sont marqués par l’effort. De la terre a recouvert les cadres. Et certains visages sont grimés.

«Ils cherchent la souffrance et c’est toujours sympa d’avoir la marque des lunettes pour la photo souvenir, sourit Pascal Quatrehomme. Ici, le merchandising marche fort. Photo souvenir en plein effort, mini-pavés à acheter comme souvenir ou bidons estampillés «Enfer du nord».