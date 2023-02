Concours : L’histoire de John Wick continue – gagne tes places pour la première exclusive

Tu veux voir le quatrième volet de «John Wick» avant tout le monde ? Tente ta chance et tu gagneras peut-être, pour toi et la personne de ton choix, deux billets pour la première. Découvre tous les détails ci-dessous.

L’histoire continue

La série de films d’action racontant l’histoire de John Wick se poursuit et le quatrième opus débarque en mars 2023 sur grand écran. «John Wick : Chapitre 4» retrouve un Keanu Reeves au meilleur de sa forme : de l’action pure et dure, un cinéma aux images magnifiques et un homme qui cherche toujours à se venger de ses anciens patrons. Des scènes de combat féroces et des poursuites spectaculaires dans des décors à couper le souffle feront sans doute de ce quatrième volet une expérience cinématographique inoubliable.