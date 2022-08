Motocyclisme: Avant sa mission complexe, Quartararo fait le boulot

IMAGO/Action Plus

Il est concentré à 100% sur sa mission, qui ne paraît pas facile ce week-end à Silverstone: champion du monde MotoGP en titre, leader de l’exercice actuel avec encore plus de 20 points d’avance sur Aleix Espargaró (Aprilia), vainqueur en Grande-Bretagne l’an dernier, le Niçois Fabio Quartararo a, en théorie, tout pour passer un nouveau week-end glorieux. Mais voilà: son erreur du GP des Pays-Bas, le dernier dimanche de juin, a eu des conséquences, sous la forme d’une pénalité de «long lap» qu’il devra subir en course.

Rappel des faits: à Assen, alors qu’il voulait absolument revenir sur la tête où Francesco Bagnaia (Ducati) semblait décidé à jouer les solistes, Quartararo a attaqué l’aîné des frères Espargaró dans un trou de souris. Cela ne pouvait pas passer. Le pilote Yamaha s’est retrouvé à terre, sa machine touchant l’Aprilia qu’Espargaró parvenait à garder sur ses roues dans le bac à sable. Cette action, au lendemain du GP des Pays-Bas, sera jugée comme un acte de conduite «irresponsable» par les commissaires et pénalisée par un «long lap» lors de la reprise, en Grande-Bretagne.

Le problème est néanmoins plus complexe parce que, cette pénalité devant être effectuée dans les quatre premiers tours, donc au moment où, logiquement, le peloton sera encore compact, Quartararo pourrait ainsi perdre une demi-douzaine de places. Et lorsqu’on sait que la Yamaha éprouve des problèmes pour dépasser les autres machines, on imagine un peu mieux l’ampleur de la tâche qui attend le Français.