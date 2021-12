France : Avant sa mort, la youtubeuse Mava Chou avait déposé une plainte pour harcèlement

L’influenceuse d’origine genevoise avait déposé une plainte le jour de son décès contre son ex-mari et contre X pour harcèlement moral. Les causes de sa mort restent encore inconnues.

«Une plainte a été déposée au nom de Maëva (Frossard, son vrai nom, ndlr) et de son nouveau conjoint pour harcèlement moral et provocation au suicide contre son ex-mari et contre X. Malheureusement la plainte est partie le jour de son décès», a indiqué à l’AFP Me Stéphane Giuranna, avocat à Épinal (est de la France), confirmant une information du quotidien Vosges Matin.