Gims chantera au Stade de la Tuilière à Lausanne

Il y aura du beau monde le 9 septembre 2023 sur les hauts de Lausanne. Des joueurs suisses et turcs s’étant affrontés lors de l’Euro 2008 organisé dans notre pays et en Autriche remouilleront le maillot ce jour-là au Stade de la Tuilière à Lausanne. Le but étant de lever des fonds pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie en février 2023. Une star de la musique fera monter l’ambiance avant la partie: Gims.