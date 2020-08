Motocyclisme Avantage KTM au Grand Prix de Styrie

L’Espagnol Pol Espargaró (KTM) a signé le meilleur temps de la première journée d’essais libres du GP de Styrie, sur le circuit du Red Bull Ring, à Spielberg.

Le plus jeune des deux frères Espargaró a réussi son meilleur chrono lors de la seconde séance, alors que l’Australien Jack Miller, l’Italien Andrea Dovizioso (tous les deux Ducati) et le Portugais Miguel Oliveira (KTM) avaient été les plus rapides dans la matinée (la chaleur était moindre). Des soucis (de freinage, comme il y a une semaine) pour Fabio Quartararo (Yamaha), 14e de cette première journée.