Aviation : Avarie d’un Boeing 777: la «fatigue du métal», un danger

Samedi, un incident est survenu sur un vol United Airlines, aux États-Unis, nécessitant une immobilisation de la flotte de Boeing 777. Des experts s’expliquent.

Comme un trombone

A l’image d’un petit trombone qu’on parvient plus facilement à casser en le tordant de manière cyclique et répétée plutôt qu’en tirant «très fort dessus», les matériaux métalliques présents dans les moteurs des avions «fatiguent» et peuvent casser selon ce même principe, explique François Hild, directeur de recherche en mécanique des matériaux au CNRS.