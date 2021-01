Isabelle Joschke, quand tout allait encore bien. AFP

Le monocoque de Joschke (MACSF) est endommagé par la perte du vérin hydraulique placé sur la quille, a indiqué lundi la direction de course. «Désormais privée du système de pendule qui lui permettait de basculer sa quille au vent, la navigatrice franco-allemande va poursuivre son tour du monde avec un bateau moins puissant», a précisé l’organisation.

Joschke, qui pointait à la huitième place samedi pour descendre en dixième position lundi matin, approche du troisième et dernier cap mythique du tour du monde, le cap Horn. La navigatrice a déjà subi d’autres incidents ces derniers jours. «J’ai perdu mon aérien il y a 48 heures. Le pilote automatique ne pouvait plus naviguer en mode vent. Puis dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai déchiré mon gennaker (une voile, ndlr)», a raconté Isabelle Joschke.

«Avec toutes ces péripéties, je n’avais pas dormi et j’étais épuisée. Je suis donc allée me reposer et au bout d’une demi-heure, j’ai entendu le grincement de la quille qui lâchait progressivement», a-t-elle poursuivi, indiquant que les dégâts n’étaient pas réparables.

«La quille qui pendule est à la fois un des moteurs de stabilité et de vitesse du bateau. C’est bien pire que de perdre une voile ou même que de casser les deux foils. En termes de perte de potentiel, c’est colossal», a-t-elle déploré, se disant «inconsolable». Joschke, qui participe à son premier Vendée Globe, a avoué qu’elle avait «besoin de faire le deuil de (sa) course».

Bestaven s’échappe

En tête de peloton, Bestaven (Maître Coq IV) dispose désormais de 218,5 milles nautiques d’avance (pointage de lundi à 22 heures) sur Dalin (Apivia), alors que l’écart n’était que de 128 milles lundi matin.

Les deux skippers ont franchi le cap Horn. Dalin a fait le choix de croiser à proximité de la Terre de Feu, empruntant même le détroit Le Maire entre celle-ci et l’île des Etats. Mais le Normand pourrait être largement ralenti au nord des îles Malouines par un anticyclone que Bestaven tente manifestement de contourner par l’est.

Derrière le tandem de tête, se tiennent respectivement Thomas Ruyant (LinkedOut), à 333 milles, et Damien Seguin (Groupe Apicil), à 436 milles, eux aussi «cap-horniers».

Lundi en fin de journée, six marins - sur les 27 encore en course - avaient franchi ce cap si emblématique, car synonyme de clap de fin dans les mers du Sud et de retour dans l’Atlantique, avec en point de mire l’arrivée dans le port vendéen.

Beaucoup de vent pour Roura

Alan Roura continuait pour sa part de se battre. Si des pr o blèmes de quille ont largement freiné sa progression, il tient malgré tout encore le cap même s’il a perdu un rang dimanche. Le Genevois, qui était classé 16e à plus de 2500 milles de Bestaven , lundi soir à 22 heures, s’est fait dépasser s amedi par la Britannique Pip Hare, à bord de «Medallia». Mais le plus jeune skipper de la meute a récupéré du vent, beaucoup de vent dans les 50es degrés sud.

Joint par l’organisation, il raconte son aventure: «Les conditions sont très musclées depuis quelques heures. C’est assez intense. On a une mer croisée, pas très belle, avec un vent instable qui passe de 20 nœuds à… Tout à l’heure, j’ai pris 60 nœuds. C’est dur de tenir le bateau dans ces conditions-là sans pouvoir quiller.»

«J’essaie d’étudier une route avant tout sécurisante pour le bateau. Parce que jusqu’au Horn, ça s’annonce très compliqué. J’essaie de faire au mieux pour passer ça le plus proprement possible. C’est dur, le Pacifique n’est pas très gentil.»

Roura se réjouit donc de rejoindre le cap Horn, mais il sait que ce sera dur: «Et dans quelques jours, ils annoncent encore plus de vent. Je ne sais pas si je vais vraiment m’aventurer là-dedans, dans du 40 nœuds fichiers, ce qui fait encore beaucoup plus que ce qu’on a là actuellement. Je m’accroche au mieux, mais pour tout notre groupe, là où on est placés, on n’a pas trop d’échappatoires jusqu’au Horn. On s’est un peu fait prendre au piège, il va falloir assumer.»